Начался суд над обвиняемыми по "Тертерскому делу" (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:32)

БАКУ /Trend/ - В административном здании Сумгайытского судебного комплекса прошло подготовительное заседание по уголовному делу 4 военных - Вусала Алескерова, Рашида Нифталиева, Рамиля Гараева и Рустама Алескерова, являющихся обвиняемыми по "Тертерскому делу".

Как сообщает во вторник Trend, на процессе под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Судья сказал на заседании, что Вусал Алескеров обвиняется по статьям 143 (оставление в опасности), 293 (пытка, не считающееся пыткой жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание), 341 (злоупотребление должностными полномочиями или их превышение), Рашид Нифталиев, Рамиль Гараев - по статьям 293 (пытка, не считающееся пыткой жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание), 145 (незаконное лишение свободы), 341 (злоупотребление должностными полномочиями или их превышение), Рустам Алескеров - по статьям 293 (пытка, не считающееся пыткой жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание)), 145 (незаконное лишение свободы), 341 (злоупотребление должностными полномочиями или их превышение), 125 (доведение до самоубийства), 126 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК АР.

На процессе обвиняемые подали ходатайства о том, чтобы судебные заседания проводились в закрытом режиме и о переводе под домашний арест.

Из 194 потерпевших по делу в процессе участвовало около 20 человек.

В ходатайстве потерпевшего Эмиля Оруджева отмечалось, что те же деяния, что и в случае с тертерскими событиями, были совершены в Газахе, Шамкире, Агджабеди и Бейлагане.

Государственный обвинитель Орхан Самедов, комментируя ходатайства, отметил, что нет никаких юридических оснований для проведения закрытых судебных заседаний и помещения подсудимых под домашний арест. Он счел целесообразным обсуждение ходатайств касательно отягчения обвинений и привлечения к ответственности новых лиц в ходе судебного разбирательства.

Суд отправился на совещание. После совещания было объявлено решение. Суд не удовлетворил ходатайства о закрытом процессе и помещении задержанных под домашний арест.

Следующее заседание суда назначено на 28 марта.