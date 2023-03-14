Назначен вечерний ж/д рейс по маршруту Баку-Агстафа

БАКУ /Trend/ - Закрытое акционерное общество "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в связи с праздником Новруз в целях удовлетворения растущего пассажиропотока по маршруту Баку-Агстафа назначает на 18 марта третий по счету рейс.

Как сообщили Trend в АЖД, поезд отправится с Бакинского железнодорожного вокзала в 17:00 и прибудет в пункт назначения в 21: 55.

Напомним, что 18 марта скоростной поезд, отправляющийся в Агстафу в 08:25, прибудет туда в 13:20, а второй поезд, отправляющийся в 08:45, прибудет в Агстафу в 13:40.

Для пассажиров, следующих по маршруту Баку-Агстафа, при необходимости организуют дополнительный рейс для обеспечения удобного и своевременного возвращения в столицу по окончании праздников.