БАКУ /Trend/ - В Азербайджане названо число нерабочих дней для школьников на праздник Новруз.

Как сообщили в среду Trend в Министерстве науки и образования Азербайджана, в связи с соответствующим постановлением Кабинета министров "Об определении дней праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2023 год" праздничные дни определены следующим образом:

в образовательных учреждениях, работающих при пятидневной рабочей неделе, последний рабочий день на этой неделе будет 17 марта, а первый рабочий день после праздника - 27 марта;

в образовательных учреждениях, работающих при шестидневной рабочей неделе, последний рабочий день на этой неделе будет 18 марта, а первый рабочий день после праздника - 25 марта.

Отметим, что данное решение распространяется и на школьные подготовительные группы общеобразовательных учреждений.

(Перевод: Фидан Мустафаева)