Яркие эмоции и долгожданные награды: победительницы первенства Азербайджана и чемпионата Баку по женской спортивной гимнастике делятся впечатлениями (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ходе соревнований 7-го первенства Азербайджана и чемпионата Баку по женской спортивной гимнастике, проходящих в Национальной арене гимнастики в Баку, определились победители в возрастной категории "дети" (2013-2014 гг. рождения), сообщает в среду Trend.

Первое место заняла Жасмин Алиева, на втором месте – Милана Лойко, на третьей позиции расположилась Айлин Шахбазлы. Все три гимнастки являются воспитанницами клуба "Оджаг Спорт".

По словам 9-летней Жасмин Алиевой, в первый день соревнований она очень волновалась.

"Вчера переживала, но после первого соревновательного дня уверенности прибавилось. Во второй день мы выполнили упражнения на бревне и вольные упражнения, они у меня лучше получаются. Вообще все участницы соревнований молодцы, все старались выступить хорошо. Для меня эти соревнования стали шестыми по счету. Надеюсь, в будущем меня ждут большие успехи в спорте", - сказала Жасмин Алиева.

Обладательница серебряной медали Милана Лойко занимается гимнастикой около четырех лет.

"Второму месту не расстроилась, рада завоевать награду. Буду много тренироваться, чтобы в следующий раз выступить еще лучше. Сегодня меня пришли поддержать с трибун мои родители", - отметила Милана Лойко.

Айлин Шахбазлы, занявшая третье место, подчеркивает, что соревнования прошли замечательно и подарили ей много ярких эмоций.

"Мне понравилась атмосфера соревнований. Рада возможности выступать в Национальной арене гимнастики. Надеюсь, в будущем буду участвовать в международных турнирах и завоевывать медали", - добавила Айлин Шахбазлы.

Отметим, что 14-16 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходят 28-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по мужской спортивной гимнастике и акробатической гимнастике и 7-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по женской спортивной гимнастике.

В соревнованиях участвуют воспитанники клуба "Оджаг Спорт", спортивного клуба "Нефтчи", Бакинской школы гимнастики, спортивного клуба "Карабах" (Барда), Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №13.

Представители мужской спортивной гимнастики выступают на соревнованиях в возрастных категориях - "младшие", "малыши", "дети", "пре-юниоры", "юниоры" и "взрослые", представительницы женской спортивной гимнастики – в возрастных категориях "дети", "пре-юниоры" и "юниоры".

В соревнованиях по акробатической гимнастике выступают участники в возрастных категориях "малыши", "дети", "пре-юниоры", "юниоры", "взрослые".