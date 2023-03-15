В Азербайджане вопрос защиты прав потребителей находится под строгим контролем - Сахиб Мамедов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вопрос защиты прав потребителей находится под строгим контролем.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Сахиб Мамедов на конференции на тему "Роль государственных органов в защите прав потребителей".

Среди факторов, способствовавших укреплению защиты прав потребителей, он назвал экономическое развитие, институциональные реформы.

"Качество услуг, предоставляемых государственными органами, также значительно улучшилось. В рамках защиты прав потребителей реализуется очень широкий спектр мер", - сказал Мамедов.

Он отметил, что механизм возврата НДС тоже является одним из основных инструментов защиты прав потребителей.

"Возврат части НДС с 2020 года оказал значительное влияние на эту сферу. Раньше при возврате или обмене товара потребители могли столкнуться с проблемами при утере чеков, но теперь загрузка чеков в банковские приложения становится доказательством в руках потребителя", - добавил Мамедов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)