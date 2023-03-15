В Азербайджане ужесточается наказание за незаконное подключение к системам инженерно-коммуникационного обеспечения (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ужесточается наказание за незаконное подключение к системам инженерно-коммуникационного обеспечения.

Как сообщает в среду Trend, в связи с этим предложено добавить в Уголовный кодекс АР новую статью 314-4 (подключение к системам инженерно-коммуникационного обеспечения с нарушением установленных законодательством правил).

Согласно этой статье, незаконное подключение объектов, строящихся или построенных без получения надлежащего разрешения, к системам инженерно-коммуникационного обеспечения со стороны должностных лиц организаций газоснабжения, водоснабжения и канализации, электроснабжения, отопления влечет наказание в виде штрафа в размере от 2 до 4 тысяч манатов, либо ограничения свободы сроком до трех лет или лишения свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

(Перевод: Фидан Мустафаева)