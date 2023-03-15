70% водных ресурсов Азербайджана зависят от трансграничных рек - ОАО "Азерсу" (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 70 процентов водных ресурсов Азербайджана зависит от трансграничных рек.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал заместитель председателя ОАО "Азерсу" Кочарли Гасанов на конференции "Роль государственных органов в защите прав потребителей".

Гасанов подчеркнул, что ОАО "Азерсу" предпринимает необходимые шаги по повышению качества обслуживания потребителей, и отметил важность экономного использования воды гражданами.

(Перевод: Фидан Мустафаева)