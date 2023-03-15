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70% водных ресурсов Азербайджана зависят от трансграничных рек - ОАО "Азерсу" (Дополнено)

Общество Материалы 15 марта 2023 21:14 (UTC +04:00)
70% водных ресурсов Азербайджана зависят от трансграничных рек - ОАО "Азерсу" (Дополнено)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:55)

БАКУ /Trend/ - 70 процентов водных ресурсов Азербайджана зависит от трансграничных рек.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал заместитель председателя ОАО "Азерсу" Кочарли Гасанов на конференции "Роль государственных органов в защите прав потребителей".

Гасанов подчеркнул, что ОАО "Азерсу" предпринимает необходимые шаги по повышению качества обслуживания потребителей, и отметил важность экономного использования воды гражданами.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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