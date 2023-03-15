Благодарю тренеров за поддержку и правильный настрой – победительница 7-го первенства Азербайджана и чемпионата Баку по женской спортивной гимнастике

БАКУ /Trend/ - В первую очередь выражаю благодарность моим тренерам за их труд, поддержку и правильный настрой, отдельная признательность маме за то, что она всегда рядом.

Об этом сказала в среду Trend победительница 7-го первенства Азербайджана и чемпионата Баку по женской спортивной гимнастике в возрастной категории "юниоры" (2008-2010 годов рождения), спортсменка Дениз Алиева.

"Очень рада, что заняла первое место. Перед соревнованиями много тренировалась, работала над программой. Считаю, что главное не победа, а участие. Желаю другим гимнасткам, которые не заняли сегодня призовые места, удачи на следующих соревнованиях", - сказала воспитанница клуба "Оджаг Спорт".

По словам 13-летней Дениз Алиевой, она уже на протяжении девяти лет занимается гимнастикой.

"Мечтаю выиграть олимпийское "золото", - добавила она.

Отметим, что второе место на 7-м первенстве Азербайджана и чемпионате Баку по женской спортивной гимнастике в возрастной категории "юниоры" заняла Дуйгу Меджидзаде, третье место - Хадиджа Аббасзаде. Спортсменки представляют клуб "Оджаг Спорт".

Напомним, что 14-16 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходят 28-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по мужской спортивной гимнастике и акробатической гимнастике и 7-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по женской спортивной гимнастике.

В соревнованиях участвуют воспитанники клуба "Оджаг Спорт", спортивного клуба "Нефтчи", Бакинской школы гимнастики, спортивного клуба "Карабах" (Барда), Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №13.

Представители мужской спортивной гимнастики выступают на соревнованиях в возрастных категориях - "младшие", "малыши", "дети", "пре-юниоры", "юниоры" и "взрослые", представительницы женской спортивной гимнастики – в возрастных категориях "дети", "пре-юниоры" и "юниоры".

В соревнованиях по акробатической гимнастике выступают участники в возрастных категориях "малыши", "дети", "пре-юниоры", "юниоры", "взрослые".