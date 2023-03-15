Начинается суд над Авазом Зейналовым и Эльнуром Шукуровым (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Завершено предварительное расследование уголовного дела по обвинению учредителя и генерального директора ООО Xural Yayınları Аваза Зейналова и Эльнура Шукурова, занимающего руководящую должность в ООО Səda TV.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, в ходе расследования, проведенного в Следственном управлении Генпрокуратуры, было установлено, что Аваз Зейналов путем запугивания и шантажа неоднократно получал взятки в крупном размере. Также установлено, что Аваз Зейналов и Эльнур Шукуров, вступив в сговор вымогали деньги с целью оказания влияния на решение должностных лиц и склоняли других лиц к даче взятки.

Авазу Зейналову предъявлено обвинение по статьям 178.2.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4, 32.4, 312.2 312-1.1 УК АР, а Эльнуру Шукурову - по статьям 178.2.1, 32.4, 312.2 и 312-1.1 УК АР. Уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

(Перевод: Фидан Мустафаева)