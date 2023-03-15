В Национальной арене гимнастики царит прекрасная аура – победительница 7-го первенства Азербайджана и чемпионата Баку по женской спортивной гимнастике

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики, где проходят 7-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по женской спортивной гимнастике, царит прекрасная аура.

Об этом сказала в среду Trend победительница 7-го первенства Азербайджана и чемпионата Баку по женской спортивной гимнастике в возрастной категории "пре-юниоры" (2011-2012 годов рождения), спортсменка Альбина Алиева.

"Своим результатом на соревновании довольна, и счастлива подняться на первую ступень пьедестала почета. В начале марта вместе с клубом "Оджаг Спорт" была на соревнованиях в городе Рига, там завоевала две бронзовые медали – в вольных упражнениях и в многоборье", - отметила 11-летняя спортсменка.

По словам Альбины Алиевой, каждая завоеванная награда мотивирует ее на новые спортивные свершения.

Отметим, что второе место на 7-м первенстве Азербайджана и чемпионате Баку по женской спортивной гимнастике в возрастной категории "пре-юниоры" заняла Лейла Мамедзаде, третью позицию – Нурьяна Алиева. Юные спортсменки представляют клуб "Оджаг Спорт".

14-16 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходят 28-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по мужской спортивной гимнастике и акробатической гимнастике и 7-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по женской спортивной гимнастике.

В соревнованиях участвуют воспитанники клуба "Оджаг Спорт", спортивного клуба "Нефтчи", Бакинской школы гимнастики, спортивного клуба "Карабах" (Барда), Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №13.

Представители мужской спортивной гимнастики выступают на соревнованиях в возрастных категориях - "младшие", "малыши", "дети", "пре-юниоры", "юниоры" и "взрослые", представительницы женской спортивной гимнастики – в возрастных категориях "дети", "пре-юниоры" и "юниоры".

В соревнованиях по акробатической гимнастике выступают участники в возрастных категориях "малыши", "дети", "пре-юниоры", "юниоры", "взрослые".