В преддверии праздника Новруз и в праздничные дни автовокзалы будут работать в усиленном режиме (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - В преддверии праздника Новруз и в праздничные дни автовокзалы будут работать в усиленном режиме.

Об этом Trend сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.

С целью обеспечения населения качественным и устойчивым транспортным обслуживанием в преддверии праздника Новруз, а также в праздничные дни с 15 по 27 марта, все автовокзалы и автостанции, функционирующие на территории республики, будут работать в усиленном режиме.

Агентство наземного транспорта дали соответствующие указания всем автовокзалам и автовокзалам по бесперебойному и безопасному движению перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки по междугородним и межрегиональным маршрутам, осуществлению легальной продажи билетов в кассах согласно тарифам, недопущению плотности пассажиров, которая может возникнуть в праздничные дни, а также строгому соблюдению расписание движения автобусов согласно утвержденному графику.

В Бакинском международном автовокзальном комплексе в соответствии с пассажиропотоком в праздничные дни будет осуществляться особый контроль за интервалом выхода автобусов на маршруты, соблюдением водителями правил безопасности при перевозке пассажиров. Сотрудники Агентства перейдут в подчинение Бакинского автовокзального комплекса.

Во избежание перегруженности на линии будет выпущено необходимое количество дополнительных автобусов. Ожидается, что в дополнительных перевозках будет задействовано более 150 транспортных средств.

Граждане могут приобрести билеты онлайн на портале https://biletim.az/, а также в ежедневных кассах и кассах предварительных продаж автовокзалов.