Состоялся вечер памяти, посвященный 100-летнему юбилею выдающегося азербайджанского ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В апреле 2023 года исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося ученого Азербайджана, заслуженного деятеля науки, доктора медицинских наук, профессора, действительного члена Академии наук Азербайджана Зарифы Азиз гызы Алиевой. В связи с этим Министерством здравоохранения проводится ряд мероприятий. Так, 15 марта в Бакинском конгресс-центре состоялся вечер памяти, посвященный 100-летнему юбилею Зарифы ханым Алиевой.

В вечере памяти приняли участие руководители Министерства здравоохранения, Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) и других государственных органов, депутаты Милли Меджлиса, а также видные общественные деятели.

В начале прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики. Затем участникам мероприятия был продемонстрирован видеоролик, повествующий о жизни и деятельности выдающегося ученого.

Выступивший на вечере памяти министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев подчеркнул, что 2023 год в Азербайджане ознаменован празднованием 100-летнего юбилея двух незабываемых личностей – общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой. По его словам, прошедшая путь от рядового врача до академика Зарифа ханым внесла ценный вклад в развитие отечественной медицинской науки: «Многогранная научная деятельность академика Зарифы Алиевой является ярким примером для будущих поколений. Зарифа ханым не искала легких путей , проводила многопрофильные исследования, посвященные актуальным вопросам офтальмологии».

Подчеркнув, что академик Зарифа Алиева внесла ценный вклад в развитие офтальмологической науки в Азербайджане, министр отметил, что научно-практическая и санитарно-просветительская деятельность выдающегося ученого сыграла определяющую роль в искоренении в нашей стране трахомы. Помимо этого, академик Зарифа Алиева впервые в мире создала научно-исследовательскую лабораторию, изучающую профессиональную патологию органов зрения и практически заложила основу нового научного направления – «профессиональную офтальмологию».

«Жизненный путь академика Зарифы Алиевой, ее одаренность как ученого-новатора, чистота и благородство являются для каждого гражданина Азербайджана, для каждого ученого и врача образцом настоящей жизни и нравственности, школой совершенства и мудрости. Сегодня, когда мы говорим о Зарифе ханым Алиевой, оживает светлый образ - образ настоящей азербайджанской женщины», - подчеркнул министр Теймур Мусаев.

В своем выступлении президент НАНА Иса Габиббейли отметил, что большие успехи академика Зарифы Алиевой как ученого составляют отдельный этап в истории медицинской науки Азербайджана. По его словам, Зарифа ханым уделяла особое внимание актуальным проблемам офтальмологии. Среди этих проблем особое место занимают диагностика, лечение глаукомы и воспаления органов зрения.

Выступившая на вечере председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова подчеркнула, что Зарифа Алиева пользовалась большим уважением в академических кругах как выдающийся ученый-новатор и истинный подвижник науки. В то же время, ее образ олицетворяет благородную азербайджанскую женщину, верную спутницу жизни, самоотверженную мать.

Своими теплыми воспоминаниями о Зарифе ханым Алиевой поделился председатель Комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов. Отмечалось, что научные достижения выдающегося ученого внесли вклад в развитие медицинской науки не только Азербайджана, но и всего мира.

Академик Зарифа Алиева в своей научно-педагогической деятельности не ограничивалась проведением многогранных научно-исследовательских работ, но и уделяла особое внимание подготовке молодых кадров и повышению их квалификации. Научно-педагогическая деятельность академика Зарифы Алиевой оказали сильное влияние на формирование высококвалифицированных кадров Медицинского колледжа.

Директор Бакинского медицинского колледжа №1 Наиля Алиева подчеркнула, что Зарифа ханым Алиева прожила неповторимую, светлую жизнь: «Частицу этого света получали все - ее семья, каждый, кто находился в окружении».

Мероприятие продолжилось литературно-художественной композицией.