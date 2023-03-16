Стартовал заключительный день первенства Азербайджана и чемпионата Баку по мужской спортивной и акробатической гимнастике

БАКУ /Trend/ - 16 марта в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал заключительный день соревнований 28-го первенства Азербайджана и чемпионата Баку по мужской спортивной гимнастике и акробатической гимнастике, сообщает в четверг Trend.

Сегодня представители мужской спортивной гимнастики представляют вольные упражнения, опорный прыжок, упражнения на параллельных брусьях, кольцах, гимнастическом коне и перекладине.

В соревнованиях по акробатической гимнастике демонстрируются комбинированные упражнения.

Отметим, что в соревнованиях участвуют воспитанники клуба "Оджаг Спорт", спортивного клуба "Нефтчи", Бакинской школы гимнастики, спортивного клуба "Карабах" (Барда), Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №13.

Соревнования по мужской спортивной гимнастики проходят в возрастных категориях - "младшие" (2016 года рождения), "малыши" (2014-2015 г.р.), "дети" (2012-2013 г.р.), "пре-юниоры" (2010-2011 г.р.), "юниоры" (2008-2009 г.р. и 2006-2007 г.р.), "взрослые" (2005 г.р. и старше).

По акробатической гимнастике – в возрастных категориях "малыши" (2008-2017 г.р.) "дети" (2007-2012 г.р.), "пре-юниоры" (2005-2012 г.р.), "юниоры" (2004-2010 г.р.), "взрослые" (2008 г.р. и старше). Они демонстрируют свои программы в составах женских, мужских и смешанных пар, а также мужских и женских групп.

Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики с 14 по 16 марта.

Вчера в Национальной арене гимнастики завершились соревнования 7-го первенства Азербайджана и чемпионата Баку по женской спортивной гимнастике.