В Азербайджане создана эффективная антикоррупционная система, отвечающая международным требованиям

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создана эффективная антикоррупционная система, которая отвечает как международным требованиям, так и национальным целям.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в четверг начальник управления по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре Назим Раджабов в ходе мероприятия на тему «Система менеджмента противодействия коррупции ISO 37001:2016».

«Сегодня мы видим, что оказание государственных услуг населению улучшается из года в год. С 2004 года в Азербайджане в этом направлении была принята соответствующая программа. Реализация национальной стратегии в данной сфере - меры противодействия негативным явлениям и борьба с коррупцией будут продолжаться», - сказал он.

Раджабов сказал, что роль правоохранительных органов в борьбе с коррупцией очень высока.

«В стране ведется активная борьба с коррупцией и мы продолжаем принимать соответствующие атикоррупционные меры и стандарты. Сегодня мы видим значительное снижение коррупционных нарушений как в частном, так и государственном секторе», - отметил он.