Проводится общее собрание Национальной Академии наук Азербайджана (ФОТО) (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:33)

БАКУ /Trend/ - Проводится общее собрание Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщает в четверг Trend, в мероприятии принимают участие заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики Фарах Алиева, министр науки и образования Эмин Амруллаев, председатель Высшей аттестационной комиссии при Президенте Азербайджанской Республики Фамиль Мустафаев, председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, члены Президиума НАНА, официальные лица, депутаты, представители гражданского общества, действительные члены и члены-корреспонденты Академии наук, генеральные и исполнительные директора научных учреждений и организаций НАНА, ректоры высших учебных заведений страны.

(Перевод: Фидан Мустафаева)