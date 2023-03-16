Мы настраивались на первое место – победители Кубка мира по акробатической гимнастике Агасиф Рагимов и Разия Сеидли

БАКУ /Trend/ - Мы настраивались на первое место на Кубке мира по акробатической гимнастике, который прошел в городе Мая (Португалия), и у нас все получилось. Об этом сказали Trend азербайджанские спортсмены Агасиф Рагимов и Разия Сеидли, выступающие в составе смешанной пары.

На Кубке мира по акробатической гимнастике, состоявшемся 10-12 марта, Рагимов и Сеидли завоевали "золото" в программе комбинированных упражнений.

"Соперники на Кубке мира были сильные, хорошо подготовленные. Каждый старался продемонстрировать свою лучшую программу. Основными конкурентами на соревновании были представители Израиля. На тренировке мы настраивались на первое место, и у нас все получилось. Каждый борется за награды, но, ход соревнований предугадать невозможно, иногда и самый сильный спортсмен может совершить ошибку, а соперник, которого, ты считал слабее - вырваться вперед", - отметила Разия Сеидли.

Агасиф Рагимов подчеркнул, что Кубок мира в Португалии стал для их пары первым стартом в этом сезоне.

"Это были первые наши соревнования в этом сезоне. Мы стараемся выступать без ошибок, представлять сложные элементы, конечно, не забываем и об артистизме. Гимнасты из Израиля были у нас на учебно-тренировочных сборах и знали нашу тактику, как мы тренируемся, готовимся, поэтому мы решили удивить их своей программой. На Кубке мира мы получили высокий бал за сложность элементов. Безусловно, рады победе, когда звучит гимн Азербайджана – это непередаваемые чувства, испытываешь гордость", - сказал Рагимов.

Гимнасты добавили, что впереди их ждет этап Кубка мира, который пройдет в Бельгии, там они выступят с той же программой, и возможно внесут изменения в некоторые элементы.

Сейчас Агасиф Рагимов и Разия Сеидли принимают участие в 28-м первенстве Азербайджана и чемпионате Баку по акробатической гимнастике, проходящих 14-16 марта в Национальной арене гимнастики. На этих соревнованиях спортсмены выступают с программой, которая принесла им "золото" на Кубке мира в Португалии.