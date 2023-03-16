Новый министр труда и социальной защиты Нахчывана представлен коллективу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с министром труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахилем Бабаевым находится в Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщили Trend в министерстве, делегация возложила цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленному в центре города Нахчыван.

На встрече полномочного представителя Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуада Наджафли с министром Сахилем Бабаевым были обсуждены достижения успешной программы социальных реформ Президента Ильхама Алиева, важные шаги, предпринятые в области усиления социальной защиты населения. В то же время были отмечены процессы социально-экономического развития в Нахчыванской АР, усиление системы социальной защиты, обеспечение занятости, социальные услуги, медико-социальная реабилитация, работа по охвату уязвимых групп.

Было отмечено, что по поручению главы государства была проведена работа по расширению сети центров DOST по всей стране, в том числе по созданию Центра DOST в городе Нахчыван.

Министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев, полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли и первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Азер Зейналов встретились с коллективом Министерства труда и социальной защиты Нахчыванской Автономной Республики.

Новоназначенный министр труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики Джейхун Джалилов был представлен коллективу.

На встрече были обсуждены работы, проводимые в Нахчыване по реализации программ социальной защиты и активной занятости, строительство инфраструктуры социального обслуживания и реабилитации в соответствии с современными требованиями, предстоящие задачи в области реализации программы социальных реформ.

Речь шла о целях, предусматривающих широкое применение современных инновационных решений в системе управления и услуг в социальной сфере в Автономной Республике, механизмов электронизации и проактивного назначения в сфере труда, занятости, социальной защиты.

Отметим, что Джейхун Джалилов родился в 1987 году в Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики. В 2009 году окончил Азербайджанский государственный экономический университет по специальности "Международные экономические отношения", в 2012 году - магистратуру, а в 2013 году - магистратуру по специальности "Финансы" Эссексского университета в Великобритании.

В 2011-2013 годах работал на различных должностях в отделе сотрудничества с международными организациями Министерства экономики Азербайджанской Республики, в 2013-2021 годах - в финансовом департаменте компании BP Caspian.

1 марта 2021 года назначен советником председателя правления Агентства DOST. С 13 августа 2021 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя правления Агентства.