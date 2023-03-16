Имена лиц, чья научная работа является плагиатом, будут преданы огласке – председатель ВАК

БАКУ /Trend/ - Имена лиц, чья научная работа является плагиатом, будут преданы огласке на официальном сайте.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил председатель Высшей аттестационной комиссии Фамиль Мустафаев на общем собрании НАНА.

Ф.Мустафаев отметил, что во время защиты научных работ в 80 случаях диссертанты прибегали к плагиату.

По его словам, иногда мы становимся свидетелями того, что человек, который защищает свою научную работу, не обладает элементарными знаниями в области науки, по которой защищается.

"Это показывает уровень организации научной деятельности в этих учреждениях. До сих пор названия таких учреждений и имена лиц не разглашались из соображений этики. Но в дальнейшем имена таких "ученых" и названия учреждений могут преданы огласке на официальном сайте Комиссии", - отметил он.