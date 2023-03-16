Соревновательный дух и заветные медали: победители первенства Азербайджана по спортивной гимнастике делятся впечатлениями (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ходе 28-го первенства Азербайджана по мужской спортивной гимнастике, проходящего в Национальной арене гимнастики в Баку, определились победители в возрастной категории "малыши" (2014-2015 годов рождения), сообщает в четверг Trend.

Первое место на первенстве в данной возрастной категории занял Али Халилов – воспитанник Бакинской школы гимнастики.

"Счастлив завоевать "золото", перед соревнованиями у нас было много тренировок. Со многими участниками соревнований я хорошо знаком, мы вместе занимаемся в Бакинской школе гимнастики", - сказал 9-летний Али Халилов, добавив, что его сегодня пришли поддержать мама и бабушка.

8-летний гимнаст Турал Оджаги занял второе место на первенстве Азербайджана.

"Четыре года занимаюсь гимнастикой, спорт помог мне стать более дисциплинированным. Несмотря на то, что это не первые мои соревнования, сначала волновался, но поддержка тренера помогла собраться", - сказал Турал Оджаги, представляющий Бакинскую школу гимнастики.

По словам воспитанника Специализированной детско-юношеской спортивной шахматной школы №1 олимпийского резерва Республиканского спортивного центра "Тахсил" города Сумгайыт Абузара Халилзаде, занявшего третье место, он получил большой соревновательный опыт.

"Считаю свой результат хорошим, есть куда стремиться. Планирую к следующим соревнованиям его улучшить, подтянуть элементы, которые не совсем получились. В целом впечатления от соревнований самые наилучшие", - сказал девятилетний Абузар Халилзаде.

Напомним, что 14-16 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходят 28-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по мужской спортивной гимнастике и акробатической гимнастике и 7-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по женской спортивной гимнастике.

В соревнованиях участвуют воспитанники клуба "Оджаг Спорт", спортивного клуба "Нефтчи", Бакинской школы гимнастики, спортивного клуба "Карабах" (Барда), Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №13.