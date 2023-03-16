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Посол Королевства Великобритании и Северной Ирландии побывал в UNEC (ФОТО)

Общество Материалы 16 марта 2023 15:32 (UTC +04:00)
Посол Королевства Великобритании и Северной Ирландии побывал в UNEC (ФОТО)

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Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Великобритании и Северной Ирландии господин Фергус Аулд побывал в UNEC.

На встрече с ректором UNEC профессором Адалатом Мурадовым послу была дана подробная информация об университете. Обсуждались результаты проекта Creativ Spark, реализуемого UNEC совместно с посольством Великобритании, а также расширение сотрудничества между университетами Королевства Великобритании. Между сторонами была достигнута предварительная договоренность о проведении «Международного форума по обучению английскому языку» (English Teaching İnternational Forum).

Посол Королевства Великобритании и Северной Ирландии побывал в UNEC (ФОТО)
Посол Королевства Великобритании и Северной Ирландии побывал в UNEC (ФОТО)
Посол Королевства Великобритании и Северной Ирландии побывал в UNEC (ФОТО)
Посол Королевства Великобритании и Северной Ирландии побывал в UNEC (ФОТО)
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