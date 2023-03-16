Посол Королевства Великобритании и Северной Ирландии побывал в UNEC (ФОТО)

Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Великобритании и Северной Ирландии господин Фергус Аулд побывал в UNEC.

На встрече с ректором UNEC профессором Адалатом Мурадовым послу была дана подробная информация об университете. Обсуждались результаты проекта Creativ Spark, реализуемого UNEC совместно с посольством Великобритании, а также расширение сотрудничества между университетами Королевства Великобритании. Между сторонами была достигнута предварительная договоренность о проведении «Международного форума по обучению английскому языку» (English Teaching İnternational Forum).