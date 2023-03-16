БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура начала расследование по факту гибели в результате подрыва на мине жителей Агдамского района.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, по факту гибели жителей поселка Сафарли Агдамского района Исраила Гасанова (1999 г.р.) и Амида Гасанова (1987 г.р.), в результате взрыва мины на освобожденной от оккупации территории села Юсифджанлы Агдамского района, сотрудниками прокуратуры был проведен осмотр места происшествия, проведены другие необходимые следственные действия.

В настоящее время в прокуратуре Агдамского района продолжается расследование.

В сообщении Генеральной прокуратуры также сообщается, что с момента прекращения боевых действий 10 ноября 2020 года до сегодняшнего дня в результате взрыва мин, заложенных ВС Армении, погибли в общей сложности 49 человек, включая военнослужащих и гражданских лиц. 234 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.

(Перевод: Фидан Мустафаева)