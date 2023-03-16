В Баку в связи с "Формулой-1" перекроют ряд дорог

БАКУ /Trend/ - Операционная компания "Бакинское городское кольцо" (БГК) сообщает общественности страны, что в течение гоночной недели в рамках следующего Гран-при Азербайджана "Формула-1", который пройдет в столице, некоторые дороги, подпадающие под трек, будут открыты для использования населением.

Как сообщили Trend в компании, проспект Нефтяников, - участок дороги от круга Азнефть до Морского вокзала и улица Истиглалият, - участок дороги от улицы Шейха Шамиля до проспекта Азербайджан, будут открыты для движения транспорта в определенные часы с понедельника 24 апреля по субботу 29 апреля.

Так, 24-25-26 апреля в утренние часы с 07:00 до 09:00, а в вечерние часы с 18:00 до 20:00 на указанных дорогах (проспект Нефтяников, - участок дороги от круга Азнефть до Морского вокзала и улица Истиглалият, - участок дороги от улицы Шейха Шамиля до проспекта Азербайджан) движение транспорта будет свободным.

27 апреля с 07:00 до 09:00 утра и с 20:00 до 22:00 вечера движение на проспекте Нефтяников, - участок дороги от круга Азнефть до Морского вокзала, будет открыт. А 28-29 апреля движение транспорта будет возможно только вечером с 20:00 до 22:00.

БГК сообщает водителям, что указанные дороги будут использоваться только в качестве транзитных коридоров. Остановка или парковка автомобилей здесь запрещена из соображений безопасности. Кроме того, на этих дорогах исключено движение грузовых автомобилей и общественного транспорта.

Отметим, что ограничение скорости на указанных дорогах установлено в пределах 50 км/ч.

Движение транспорта по этим дорогам будет совместно регулироваться БГК и соответствующими силовыми структурами.