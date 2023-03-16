Тренерские курсы очень важная часть обучения – заслуженный мастер спорта Сияна Василева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Тренерские курсы очень важная часть обучения, они помогают профессиональному развитию тренеров и дальнейшим успехам в сфере гимнастики во всем Азербайджане.

Об этом, как сообщает Trend, сказала в четверг журналистам тренер команды Азербайджана в групповых упражнениях, заслуженный мастер спорта Сияна Василева, которая провела практическое занятие в рамках, организованных в Национальной арене гимнастики, тренерских курсов по художественной гимнастике.

"Сегодня я провожу практическое занятие по равновесию и технике работы с предметом – обручем. Занятие проходит отлично, стараюсь помогать тренерам, чтобы они успешно сдали экзамен. Все очень стараются, все молодцы, надеюсь, будет хороший результат", - подчеркнула Сияна Василева.

Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку проходят теоретические и практические занятия тренерских курсов первого уровня по художественной гимнастике.

В курсах, предусмотренных для тренеров, работающих с гимнастами 5-7 лет, принимают участие 72 тренера, представляющие спортивные клубы и сообщества, действующие в стране.

Курсы охватывают темы, связанные с методами спортивного отбора на начальном этапе подготовки, общей физической подготовкой, техникой работы с предметами, травмами в художественной гимнастике, хореографией, формированием личности тренера и другие.

По итогам курсов, которые продлятся до 18 марта, участники должны будут знать экзамены по теории и практики.

Ранее участники завершили онлайн-часть курсов по средствам образовательного сайта Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).