В Нахчыване семьям шехидов и инвалидам войны предоставлены квартиры (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Нахчыване семьям шехидов и инвалидам войны были предоставлены квартиры, а также инвалидам войны были предоставлены автомобили.

Как сообщили Trend в четверг в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, в мероприятии по предоставлению жилья и автомобилей приняли участие министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев и полномочный представитель Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли.

Сахиль Бабаев подчеркнул, что одним из основных направлений успешной социальной политики главы государства является усиление социальной защиты семей шехидов и лиц, имеющих инвалидность в связи с войной. Было отмечено, что после 44-дневной Отечественной войны, в рамках масштабного пакета социальной поддержки, осуществляемого по указанию главы государства в отношении семей шехидов и участников войны, 123 тысячам человек уже оказано 276 тысяч услуг. В послевоенный период в пять раз расширилась программа обеспечения квартирами и частными домами семей шехидов и лиц, имеющих инвалидность в связи с войной. За этот период семьям шехидов, инвалидам войны было предоставлено 4500, а в целом за прошедший период более 13 тысяч квартир и частных домов. Также в послевоенный период инвалидам войны было предоставлено 324 автомобиля, а за весь прошедший период - более 7500 автомобилей. В Нахчыванской АР семьям шехидов и инвалидам войны было предоставлено 300 квартир, инвалидам войны - 587 автомобилей.

Фуад Наджафли рассказал о мерах социальной защиты в Нахчыванской АР, отметив, что для обеспечения социальной поддержкой семей шехидов и участников войны проводится целенаправленная работа.

Члены семей шехидов и лица, имеющие инвалидность в связи с войной, выразили глубокую благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за меры социальной поддержки и высокую заботу об улучшении их жилищно-бытовых условий.

В Нахчыване 40 человек из числа семей шехидов и инвалидов войны также обеспечены путевками в санаторно-курортные и лечебные центры. Кроме того, группе лиц из социально чувствительных групп населения в рамках программы самозанятости были предоставлены активы в виде товаров и материалов для создания малого семейного бизнеса в производственной и сервисной сферах.

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в рамках работы по расширению сети центров DOST по всей стране также строится центр DOST в городе Нахчыван. Представители министерства труда и социальной защиты населения ознакомились со строительством центра DOST в Нахчыване. Строительство 4-этажного центра планируется завершить в этом году.