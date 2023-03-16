"Азербайджанские железные дороги" в праздники будут работать в усиленном режиме

БАКУ /Trend/ - Все структуры закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги" в праздничные дни будут работать в усиленном режиме. В частности, будет реализован план дополнительных мероприятий по обеспечению безопасного, комфортного и своевременного обслуживания пассажиров.

Об этом сообщили Trend в четверг в ЗАО.

Так, с учетом растущего пассажиропотока во время праздника Новруз на 20, 22, 24 марта увеличено количество рейсов Баку-Габала, а 21, 23, 25 марта - Габала-Баку.

Поезд по маршруту Баку-Габала будет отправляться из Баку в 08:00 и прибывать в пункт назначения в 11: 20. Поезд из Габалы в Баку будет отправляться в 19:00 и прибывать на Бакинский железнодорожный вокзал в 22:20.

АЖД также назначило 2 дополнительных рейса на 18 марта и 1 дополнительный рейс на 19 и 20 марта по маршруту Баку-Агстафа. 18 марта пассажирский поезд будет отправляться из Баку в Агстафу в 08:25, 08:45 и 17:00. Время в пути составляет 4 часа 55 минут.

19 и 20 марта пассажирский поезд будет отправляться из Баку в Агстафу в 08:25 и 08:45 соответственно.