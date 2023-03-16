Надеемся, что на следующих соревнованиях также займем первые места – победительницы первенства Азербайджана и чемпионата Баку по акробатической гимнастике

БАКУ /Trend/ - Надеемся, что на следующих соревнованиях также займем первые места.

Об этом сказали в четверг Trend воспитанницы клуба "Оджаг Спорт", гимнастки Динара Ибадова, Гяшянг Агамогланлы и Джейла Ализаде.

Спортсменки в составе женской группы завоевали "золото" на 28-м первенстве Азербайджана и чемпионате Баку по акробатической гимнастике в возрастной категории "пре-юниоры" (2005-2012 годов рождения).

"Перед этим стартом мы упорно тренировались, чтобы показать успешное выступление и получить высокие оценки от судей. Огромная благодарность нашим тренерам, которые нас направляют, учат быть целеустремленными", - сказала Динара Ибадова.

По словам Гяшянг Агамогланлы, их группа только со следующего года, перейдя в другую возрастную категорию, получит возможность выступать на международных соревнованиях.

"Надеемся, что на других соревнованиях, в том числе в будущем на чемпионатах мира и Европы, будем также занимать первые места", - подчеркнула Гяшянг Агамогланлы.

Джейла Ализаде добавила, что очень рада участвовать в соревнованиях.

"В этом составе мы выступаем недолго – всего полтора года. Вначале было нелегко, но тренеры нам помогали, спасибо им за их труд. С каждым соревнованием уверенности прибавляется, а еще это возможность увидеть свои ошибки и поработать над ними", - отметила Джейла Ализаде.

Напомним, что 14-16 марта в Национальной арене гимнастики в Баку прошли 28-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по мужской спортивной гимнастике и акробатической гимнастике и 7-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по женской спортивной гимнастике.

В соревнованиях участвовали воспитанники клуба "Оджаг Спорт", спортивного клуба "Нефтчи", Бакинской школы гимнастики, спортивного клуба "Карабах" (Барда), Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №13.