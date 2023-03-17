Последняя группа спасателей МЧС Азербайджана вернулась из Турции (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Последняя группа спасателей сил быстрого реагирования Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, принимавшая участие в ликвидации последствий землетрясения и поисково-спасательных операциях в Турции по поручению Президента Ильхама Алиева, вернулась на родину.

Как сообщает в пятницу Trend, сегодня утром колонна автомобилей в составе восьми транспортных средств направилась из города Кахраманмараш в Азербайджан.

Отметим, что в целях поддержки ликвидации последствий сильного землетрясения, МЧС Азербайджана в Турцию, с первого дня землетрясения были направлены спасательный и медицинский персонал общей численностью 760 человек, 8 специально обученных спасательных собак, 3 спасательные машины специального назначения и другие необходимые средства спасения. В результате проведенных поисково-спасательных операций, силами МЧС Азербайджана из-под завалов были спасены 53 человека, в том числе 17 детей, а также извлечены и переданы по назначению тела 780 человек.

Вместе с тем, в соответствии с поручением Президента Азербайджана, Министерством по чрезвычайным ситуациям в качестве гуманитарной помощи братской стране было поставлено 2 630 палаток разных размеров, 707 обогревателей, 5 генераторов, 540 кроватей, 650 столов, 2 000 стульев, 8 000 комплектов одежды, 20 000 пар носков, 7 000 полотенец и другие принадлежности. В общей сложности 19 330 человек были обеспечены едой, приготовленной на мобильных кухнях, установленных МЧС Азербайджана в Кахраманмарашском районе.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. После этого на территории страны произошло еще несколько землетрясений.

(Перевод: Фидан Мустафаева)