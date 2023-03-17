Стало известно число иностранцев, проживающих в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 31 декабря 2022 года число иностранцев, находящихся или проживающих в стране на законных основаниях, составило 162,7 тысячи, что на 27 процентов больше, чем в 2021 году.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в отчете Кабинета министров о деятельности в 2022 году.

В отчетном году меры по борьбе с нелегальной миграцией держались на контроле, в том числе были приняты необходимые меры по предотвращению иллегализации мигрантов.

В результате проведенной работы были выявлены нарушения требований миграционного законодательства в 19,5 тысячах случаях, и приняты соответствующие меры.

В отчетном году в соответствии с требованиями законодательства взимаемая плата за оказанные услуги, а также сумма уплаченных штрафов составила 25 088 100 манатов, что на 32,7 процента больше, чем в предыдущем году.

Отметим, что в парламенте Азербайджана заслушивается отчет о деятельности Кабинета министров в 2022 году. В заседании принимают участие премьер-министр Али Асадов и члены правительства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)