Стало известно число иностранных студентов, обучающихся в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В настоящее время в высших и средних специальных учебных заведениях Азербайджана обучается около 8,9 тысяч иностранных студентов из 110 стран мира.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в отчете Кабинета министров о деятельности в 2022 году.

В отчете отмечается,что большую часть обучающихся в Азербайджане иностранных студентов составляют студенты из Турции, Ирана, Грузии, Ирака, Нигерии, Сирии, Индии, Пакистана и других стран.

"По сравнению с предыдущим годом число иностранных студентов увеличилось на 20 процентов. В рамках программ образовательных грантов, учрежденных соответствующими распоряжениями Президента Ильхама Алиева, был проведен прием 40 человек из 36 стран, являющихся гражданами государств-членов Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения", - говорится в отчете.

Отметим, что в парламенте Азербайджана заслушивается отчет о деятельности Кабинета министров в 2022 году. В заседании принимают участие премьер-министр Али Асадов и члены правительства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)