Завтра в Баку будет до 18 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью местами возможны осадки, утром и вечером туман, ветер северо-западный.

Как сообщили Trend в пятницу в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 6-9° тепла, днем - 13-18° тепла.

Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность будет в пределах 65-75 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков, местами туман, ветер умеренный восточный.

Температура воздуха ночью составит 5-10° тепла, днем - 15-19° тепла. В горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем - 3-7° тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)