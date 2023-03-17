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Завтра в Баку будет до 18 градусов тепла

Общество Материалы 17 марта 2023 14:05 (UTC +04:00)
Завтра в Баку будет до 18 градусов тепла

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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью местами возможны осадки, утром и вечером туман, ветер северо-западный.

Как сообщили Trend в пятницу в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 6-9° тепла, днем - 13-18° тепла.

Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность будет в пределах 65-75 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков, местами туман, ветер умеренный восточный.

Температура воздуха ночью составит 5-10° тепла, днем - 15-19° тепла. В горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем - 3-7° тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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