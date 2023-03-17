В Азербайджане все пятилетние дети будут привлечены к школьным подготовительным занятиям (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В будущем в Азербайджане все пятилетние дети будут привлечены к школьным подготовительным занятиям.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в отчете Кабинета министров о деятельности в 2022 году.
В отчете отмечается, что в 2022-2023 учебном году за счет средств государственного бюджета в общеобразовательных учреждениях к школьной подготовке были привлечены 91,5 тысяч человек.
"Одной из основных целей на будущее является повышение до 90 процентов уровня зачисления детей, достигших пятилетнего возраста, к школьным подготовительным занятиям", - говорится в отчете.
Отметим, что в парламенте Азербайджана заслушивается отчет о деятельности Кабинета министров в 2022 году. В заседании принимают участие премьер-министр Али Асадов и члены правительства.
(Перевод: Фидан Мустафаева)