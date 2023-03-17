Завершена предварительная инвентаризация недвижимости на освобожденных территориях Азербайджана (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:42)

БАКУ /Trend/ - Завершена предварительная инвентаризация недвижимости на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в отчете Кабинета министров о деятельности в 2022 году.

"На освобожденных от оккупации территориях продолжаются мероприятия по первичной инвентаризации, охране объектов инфраструктуры, земельных участков и других объектов недвижимости.

В Шушинском, Джебраильском, Физулинском, Губадлинском, Зангиланском, Агдамском, Ходжавендском, Тертерском, Ходжалинском, Кяльбаджарском и Лачинском районах завершена первичная инвентаризация 14,1 тысячи объектов недвижимости, включая 12,3 тысячи зданий и 1,8 тысяч объектов инфраструктуры.

Также завершена инвентаризация 1,6 тысяч км автомобильных дорог, 292 км линий электропередач, 45 км линий газоснабжения, 19 км линий водоснабжения, 249 км линий оросительных сетей, векторизованы на основе ортофотокарт и включены в электронную базу данных 849 тысяч га земель", - говорится в отчете.

Отметим, что в парламенте Азербайджана заслушивается отчет о деятельности Кабинета министров в 2022 году. В заседании принимают участие премьер-министр Али Асадов и члены правительства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)