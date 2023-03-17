В Азербайджане выплачены пособия, пенсии и адресная помощь за март

БАКУ /Trend/ - Государственным фондом социальной защиты, подведомственным министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана, в связи с праздником Новруз досрочно выплачены пособия, стипендии и адресная государственная социальная помощь за март.

Об этом сообщили в пятницу Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что 7 марта в городах Баку, Сумгайыт, Абшеронском районе, а 15 марта в других регионах страны были произведены пенсионные выплаты, включая пенсионеров, получающих надбавку за выслугу лет. Таким образом завершена выплата всех пенсий, пособий, стипендий и адресной государственной социальной помощи за март.

(Перевод: Фидан Мустафаева)