В Азербайджане названо число лиц, имеющих право на обучение за рубежом в рамках госпрограммы (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В 2022 году в рамках государственной программы 352 человека получили право на обучение по 14 приоритетным специальностям в 110 престижных зарубежных вузах в 18 странам мира. 80 человек получили право на обучение в престижных зарубежных вузах на уровне бакалавриата, 273 человека-на уровне магистратуры.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в отчете Кабинета министров о деятельности в 2022 году.

Отмечается, что обучение за рубежом продолжено в рамках Межправительственных стипендиальных программ.

"В рамках Межправительственных стипендиальных программ 211 человек получили право учиться в 44 высших учебных заведениях в 7 различных странах мира. В число этих стран входят Китайская Народная Республика, Венгрия, Румыния, Россия, Казахстан, Турция и Латвия",- говорится в отчете.

(Перевод: Фидан Мустафаева)