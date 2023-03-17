14 новых пожарных машин переданы подразделениям пожарной охраны на освобожденных землях Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 14 новых пожарных машин переданы подразделениям пожарной охраны города Шуша, Агдамского, Лачинского, Джебраильского, Ходжавендского, Физулинского, Кяльбаджарского, Зангиланского и Губадлинского районов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в отчете Кабинета министров о деятельности в 2022 году.

Также с целью обеспечения пожарной охраны для использования на освобожденных от оккупации территориях закуплены 87 автобаков, три автомобиля с насосными шлангами, два автомобиля пенного тушения, два автобуса, шесть грузовых автомобилей, а в общей сложности 100 пожарных автомобилей марки “КамАЗ” и “Урал” российского производства, 11 автомобилей марки Lada Niva Travel и пять автомобилей марки Nissan Patrol, девять пожарных автолестниц марки "Iveco Magirus" немецкого производства, в 2023 году будет закуплен 41 пожарный автомобиль немецкого производства", - говорится в отчете.

Напомним, что сегодня в Милли Меджлисе был заслушан отчет правительства Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)