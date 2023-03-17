В праздничные дни в Азербайджане сохранится стабильная погода

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Баку и на Абшеронском полуострове на ближайшие дни.

Как сообщили в пятницу Trend в Национальной службе гидрометеорологии, 19 марта ожидается переменная облачность, в основном без осадков, ночью и утром туман. Скорость северного ветра составит 5-10 м/с, температура воздуха ночью составит 5-8 ° тепла, днем - 13-18 ° тепла.

20 марта в первой половине дня местами ожидаются осадки, скорость северо-западного ветра составит 7-12 м/с, температура воздуха -- ночью 5-8°, днем - 13-16 ° тепла.

21 марта ожидается переменная облачность, вечером местами возможны осадки. Скорость северо-западного ветра составит 8-13 м/с, местами достигая 15-18 м/с. Температура воздуха составит ночью 6-9°, днем - 12-16 ° тепла.

23 марта местами ожидаются осадки. Скорость порывистого северо-западного ветра составит 15-20 м/с, местами до 23-25 м/с, вечером ветер стихнет до 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем - 11-14° тепла.

24 марта ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Скорость северо-западного ветра составит 8-13 м/с. Температура воздуха ночью - 5-8°, днем - 13-16 ° тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)