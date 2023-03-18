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В Азербайджане выявлено еще 39 случаев заражения коронавирусом

Общество Материалы 18 марта 2023 00:11 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлено еще 39 случаев заражения коронавирусом

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 43 человека.

Как сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров, четыре человека скончались от осложнений, вызванных COVID.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 829 115 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 818 715 человек прошли лечение и выздоровели, 10 151 скончался, 249 продолжают лечение.

За прошедший период проведено 7 545 906 тестов, сегодня - 820.

В Азербайджане выявлено еще 39 случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане выявлено еще 39 случаев заражения коронавирусом
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