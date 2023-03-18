Отправился в первый рейс скоростной пассажирский поезд Баку-Габала-Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 08:00 с Бакинского железнодорожного вокзала отправился в первый рейс скоростной пассажирский поезд по маршруту Баку-Габала-Баку. Поезд прибудет в пункт назначения в 11:20.

Отметим, что по маршруту Баку-Габала-Баку протяженностью 309 км курсирует четырехвагонный двухэтажный скоростной пассажирский поезд производства швейцарской компании Stadler Rail Group. Общая пассажировместимость поезда - 364 места.

Открытие Габалинского железнодорожного вокзала и однолинейной железнодой дороги станции Леки-Габала состоялось 15 мая 2021 года с участием Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Что касается расписания движения, поезд будет отправляться из Баку в Габалу в 08:00 каждую субботу и прибывать в пункт назначения в 11:20. По маршруту Габала-Баку поезд отправляется каждое воскресенье в 19:00 и прибывает на Бакинский железнодорожный вокзал в 22:20.

Учитывая растущий пассажиропоток на праздник Новруз, 20, 22, 24 марта увеличено количество рейсов Баку-Габала, а 21, 23, 25 марта - Габала-Баку.

Поезд по маршруту Баку-Габала отправится из Баку в 08:00 и прибудет в пункт назначения в 11:20. Поезд, отправляющийся из Габалы в Баку в 19:00, прибудет на Бакинский железнодорожный вокзал в 22:20.

Стоимость проезда в одну сторону по маршруту составляет 14 манатов для стандартного класса. Билеты можно приобрести в кассах Бакинского железнодорожного вокзала или на официальном сайте АЖД (https://ticket.ady.az/ticket-search).

Отметим, что Габалинский железнодорожный вокзал общей площадью 2300 квадратных метров включает VIP-зал, зал ожидания, 2 пассажирские платформы, парковочное место на 200 машиномест, кассовый зал, медицинский пункт, комнату отдыха для экипажа поезда, кафе, комнату матери и ребенка.