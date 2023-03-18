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За первые два месяца года количество трудовых договоров увеличилось на 7,9 тысяч

Общество Материалы 18 марта 2023 11:50 (UTC +04:00)
За первые два месяца года количество трудовых договоров увеличилось на 7,9 тысяч

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Фонд заработной платы в январе-феврале вырос на 5,2 процента

Меры по повышению возможностей трудоустройства, легализации неформальной занятости позволили продолжить динамику роста числа трудовых договоров.

Как сообщили Trend в Министерстве труда и социальной защиты населения, количество трудовых договоров в нашей стране за январь-февраль этого года увеличилось на 7,9 тыс., или на 0,5 процента, и на 1 марта 2023 года составило 1 754 011 договоров.

Отмеченные положительные результаты, проводимые последовательные реформы заработной платы обусловливают устойчивый рост фонда заработной платы. За последние два месяца фонд заработной платы также вырос на 5,2 процента.

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