За первые два месяца года количество трудовых договоров увеличилось на 7,9 тысяч

БАКУ /Trend/ - Фонд заработной платы в январе-феврале вырос на 5,2 процента

Меры по повышению возможностей трудоустройства, легализации неформальной занятости позволили продолжить динамику роста числа трудовых договоров.

Как сообщили Trend в Министерстве труда и социальной защиты населения, количество трудовых договоров в нашей стране за январь-февраль этого года увеличилось на 7,9 тыс., или на 0,5 процента, и на 1 марта 2023 года составило 1 754 011 договоров.

Отмеченные положительные результаты, проводимые последовательные реформы заработной платы обусловливают устойчивый рост фонда заработной платы. За последние два месяца фонд заработной платы также вырос на 5,2 процента.