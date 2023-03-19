AZAL дарит своим пассажирам скидку в честь праздника Новруз

БАКУ /Trend/ - 20 и 21 марта в честь праздника Новруз авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» дарит скидку 20% на ряд популярных рейсов, передает Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Предложение распространяется на рейсы туда-обратно, выполняемые в период с 28 марта по 20 апреля 2023 года.

Приобрести авиабилеты со скидкой можно более чем по 10 популярным маршрутам AZAL. Среди пунктов назначения: Милан, Лондон, Прага, Берлин, Дубай, Стамбул, Анталья, Москва (аэропорты «Домодедово» и «Внуково»), Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Астана, Алматы.

Авиабилеты на указанные рейсы можно приобрести обратившись в колцентр по электронной почте [email protected], а также в кассах или у аккредитованных агентов авиакомпании.

«Азербайджанские Авиалинии» поздравляют всех пассажиров с наступающим праздником Новруз и желают путешествий, наполненных радостью и яркими эмоциями!