В Азербайджане выявлено 5 случаев заражения коронавирусом, вылечились 64 человека (Дополнено)

Добавлены подробности (Первая версия опубликована в 16:56)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 5 случаев заражения коронавирусом, 64 человека вылечились, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 829 284 случая заражения коронавирусной инфекцией, 818 922 человека вылечились, 10 153 – скончались, число активных больных составляет 209.

За последние сутки в стране проведен 441 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 550 795.

(Перевод: Фидан Мустафаева)