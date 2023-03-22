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В Азербайджане выявлено 5 случаев заражения коронавирусом, вылечились 64 человека (Дополнено)

Общество Материалы 22 марта 2023 17:04 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 5 случаев заражения коронавирусом, 64 человека вылечились, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 829 284 случая заражения коронавирусной инфекцией, 818 922 человека вылечились, 10 153 – скончались, число активных больных составляет 209.

За последние сутки в стране проведен 441 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 550 795.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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