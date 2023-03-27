Начался учебный процесс в средней школе освобожденного от оккупации села Талыш (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В средней школе освобожденного от оккупации села Талыш через долгие годы вновь прозвенел первый звонок.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал начальник Карабахского регионального управления образования Гюндуз Абдулов.

По его словам, также начался учебно-воспитательный процесс и в детском саду в селе Талыш. "Всего в полной средней школе на 78 ученических мест в настоящее время обучаются 24 учащихся из разных возрастных групп, учебный процесс осуществляется преподавательским составом из 15 человек", - сказал он.

Напомним, что согласно плану мероприятий "I Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджана", министерству науки и образования было поручено подготовить предложения по строительству и восстановлению образовательных учреждений в населенных пунктах в соответствии с документами территориального планирования на 2022-2026 годы. В документе отмечается, что в Шушинском районе планируется строительство и восстановление 7, Агдамском районе - 29, Физулинском районе - 23, Зангиланском районе - 21, Кяльбаджарском районе - 30, Лачинском районе - 21, Губадлинском районе - 16, Джебраильском районе - 25, Ходжавендском районе - 20, Тертерском районе (включая села Суговушан и Талыш) - 5 дошкольных и общеобразовательных учреждений.

(Перевод: Фидан Мустафаева)