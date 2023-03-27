Кабмин Азербайджана устранил некоторые ограничения в особом карантинном режиме (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сняты некоторые ограничения особого карантинного режима.

Кабинет министров принял постановление "О дополнительных мерах по снятию некоторых ограничений особого карантинного режима", сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Кабмин.

Так, согласно постановлению, с 06:00 28 марта 2023 года разрешается въезд в Азербайджан воздушным транспортом для всех граждан иностранных государств и граждан других государств, постоянно проживающих в этих странах, а также лиц без гражданства.

Требование COVID-паспорта (документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 или наличие иммунного сертификата) не требуется в следующих случаях:

- при въезде в Азербайджан граждан иностранных государств и граждан других стран, постоянно проживающих в этих государствах, а также лиц без гражданства;

- при посещении ряда мест (места проведения праздничных мероприятий, спортивные и оздоровительные объекты, крупные торговые центры, объекты общественного питания, гостиницы, на маршрутах междугородного (межрайонного) транспортного сообщения и другие места, в отношении которых было установлено такое требование).

(Перевод: Фидан Мустафаева)