Будет реорганизована Военная прокуратура Нахчыванской Автономной Республики (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Военная прокуратура Нахчыванской Автономной Республики будет реорганизована.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим предлагается внести изменения в Закон "О прокуратуре".

Согласно изменениям, обсужденным сегодня на заседании парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству, военная прокуратура Нахчыванской Автономной Республики должна быть реорганизована с изменением порядка ее подчинения.

Институциональные реформы, которые будут осуществляться в результате изменений, приведут к совершенствованию структуры органов прокуратуры.

(Перевод: Фидан Мустафаева)