В Азербайджане отменяется передача имущества лиц без наследников в пользу муниципалитетов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане отменяется передача имущества лиц без наследников в пользу муниципалитетов.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим предлагается внести изменения в Закон "О передаче имущества в муниципальную собственность", который обсуждался на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству.

В проекте отмечается, что гражданский кодекс, который в настоящее время является основным нормативным документом, касающимся вопросов наследования, не предусматривает передачу имущества, лиц, не имеющих наследников, в собственность муниципалитетов.

Статья 1165 кодекса, регулирует эти вопросы следующим образом:

"Если нет наследника ни по закону, ни по завещанию, либо никто из наследников не принял наследство, либо все наследники лишены права наследования, то имущество без наследников переходит к государству.

Если наследодатель находился под защитой учреждений социального обслуживания, в этом случае движимое имущество, принадлежащее этим лицам, становится собственностью учреждений социального обслуживания.".

По этой причине предлагается отменить абзац пятый части первой статьи 3 закона (имущество, приобретенное путем передачи муниципалитетам имущества, лиц, не имеющих наследников). Отмена этого положения с юридической точки зрения не исключает возможности муниципалитетов приобретать имущество по завещанию. Так, абзацем шестым части первой статьи 3 закона "имущество, завещанное муниципалитетам" определено как один из источников образования муниципального имущества.

(Перевод: Фидан Мустафаева)