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В Азербайджане начался прием документов в рамках государственной программы обучения за рубежом (Дополнено)

Общество Материалы 30 марта 2023 17:01 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:48)

БАКУ /Trend/ - С 30 марта начинается прием документов на 2023-2024 учебный год в рамках "Государственной программы обучения молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы".

Об этом сообщили в четверг Trend в Министерстве науки и образования Азербайджана.

"Прием документов будет проходить до 23:59 1 июня 2023 года.

Перечень программ бакалавриата и магистратуры, соответствующих приоритетным специальностям на 2023-2024 учебный год в рамках Государственной программы по престижным зарубежным высшим учебным заведениям, был обновлен Министерством науки и образования Азербайджана по согласованию с соответствующими учреждениями. Новый список включает в себя в общей сложности 4 156 образовательных программ (595 программ по бакалавриату, 3 561 – по магистратуре) в 194 высших учебных заведениях 28 стран мира по следующим 15 приоритетным специальностям:

  • информационные технологии;
  • инженерия;
  • статистика и анализ данных;
  • фундаментальные и прикладные науки;
  • общественное здравоохранение;
  • образование;
  • окружающая среда;
  • авиация и космос;
  • государственное управление;
  • транспорт и логистика;
  • энергетика;
  • экономика;
  • финансы;
  • архитектура и дизайн;
  • сельское хозяйство.

Лица, получившие приемные документы по программам бакалавриата и магистратуры зарубежных высших учебных заведений, отраженных в перечне, смогут получить право на участие в очередном конкурсе на обучение за рубежом в рамках госпрограммы", - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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