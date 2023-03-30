В Азербайджане начался прием документов в рамках государственной программы обучения за рубежом (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - С 30 марта начинается прием документов на 2023-2024 учебный год в рамках "Государственной программы обучения молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы".

Об этом сообщили в четверг Trend в Министерстве науки и образования Азербайджана.

"Прием документов будет проходить до 23:59 1 июня 2023 года.

Перечень программ бакалавриата и магистратуры, соответствующих приоритетным специальностям на 2023-2024 учебный год в рамках Государственной программы по престижным зарубежным высшим учебным заведениям, был обновлен Министерством науки и образования Азербайджана по согласованию с соответствующими учреждениями. Новый список включает в себя в общей сложности 4 156 образовательных программ (595 программ по бакалавриату, 3 561 – по магистратуре) в 194 высших учебных заведениях 28 стран мира по следующим 15 приоритетным специальностям:

информационные технологии;

инженерия;

статистика и анализ данных;

фундаментальные и прикладные науки;

общественное здравоохранение;

образование;

окружающая среда;

авиация и космос;

государственное управление;

транспорт и логистика;

энергетика;

экономика;

финансы;

архитектура и дизайн;

сельское хозяйство.

Лица, получившие приемные документы по программам бакалавриата и магистратуры зарубежных высших учебных заведений, отраженных в перечне, смогут получить право на участие в очередном конкурсе на обучение за рубежом в рамках госпрограммы", - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)