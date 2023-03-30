В Азербайджане выявлено еще 69 случаев заражения коронавирусом, вылечились 17 человек (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:39)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 69 случаев заражения коронавирусом, 17 человек вылечились, четверо скончались, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 829 660 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 819 134 человека вылечились, 10 182 – скончались, число активных больных составляет 344.

За последние сутки в стране проведены 957 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 557 801.

(Перевод: Фидан Мустафаева)