Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 355 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 231, вторую - 54, три и более - 59, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 11 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 954 233. Первую дозу вакцины получили 5 406 362, вторую - 4 880 005, три и более - 3 401 942, бустерную дозу после положительного результата теста - 265 924 человека.

(Перевод: Фидан Мустафаева)