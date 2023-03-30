В Азербайджане задержан вооруженный человек, пропагандировавший преступность в соцсетях (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Бинагадинском районе города Баку задержан человек, который постил в социальных сетях видеоматериалы, пропагандирующие преступность, и незаконно носил при себе огнестрельное оружие.

Как сообщили в четверг Trend в МВД Азербайджана, в результате операции, проведенной сотрудниками 43-го отдела полиции Бинагадинского РОП, был задержан человек, который распространял в социальных сетях видеоролики, пропагандирующие преступность, и незаконно хранил огнестрельное оружие.

В ходе мероприятия был задержан и привлечен к следствию ранее судимый Эльшан Гасанзаде. Во время досмотра при нем были обнаружены револьвер и 10 патронов. Эльшан Гасанзаде сообщил, что некоторое время назад приобрел огнестрельное оружие, но не сдал его полиции и хранил при себе.

Материалы, собранные в 43-м отделении полиции по данному факту, направлены в управление полиции Бинагадинского района, для продолжения расследования, проводятся оперативно-следственные мероприятия.

(Перевод: Фидан Мустафаева)