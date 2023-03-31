В Губинском районе чтят память жертв 31 марта - геноцида азербайджанцев (ФОТО) (Дополнено)

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ГУБА/Trend/ - В Губинском районе чтят память жертв 31 марта - геноцида азербайджанцев.

Как сообщает в пятницу сотрудник Trend, командированный в Губу, с утра граждане посещают Мемориальный комплекс геноцида.

В церемонии приняли участие Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, председатель Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекперли, депутаты - Вахид Ахмедов, Хикмет Мамедов, заведующий кафедрой права Академии государственного управления при Президенте Азербайджана, профессор Исахан Велиев, заведующий отделом истории Западного Азербайджана Института истории Национальной Академии Наук Азербайджана, доктор философии по истории Джаби Бахрамов, заместитель председателя Общины Западного Азербайджана, президент Национального форума НПО Рауф Зейни, глава Исполнительной власти Губинского района Зияддин Алиев, сотрудники религиозных конфессий и местных правоохранительных органов, педагогические коллективы, школьники, представители общественности, а также жители соседних районов.

Посетители возлагают цветы к Мемориальному комплексу геноцида в Губе, чтят память жертв и читают молитвы за упокой их душ.

Отметим, что в 1918 году только в Губинском уезде было убито 16 782 человека, разрушено 122 села, сожжено 259 домов в городе Губа, а 1 800 несовершеннолетних стали жертвами армянского геноцида.

(Перевод: Фидан Мустафаева)